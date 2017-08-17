На Ивано-Франковщине будут воспроизводить гуцульскую породу лошадей

На территории НПП "Гуцульщина", расположенного на территории Ивано-Франковской области, будет создан Центр по воспроизводству гуцульской породы лошадей и иппотерапии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины в своем Facebook.

Сообщается, что на сегодня в национальном природном парке уже есть 10 голов лошадей этой реликтовой породы.

Отметим, гуцульский конь, также известный как гуцулик, является аборигенною горной породой домашних лошадей, которая распространена в Карпатах и во многих странах Восточной Европы. Относится к мировому генофонду. В 1979 году гуцульские лошади получили статус реликтовой породы и были взяты под охрану.

Как сообщал УНИАН, в начале 2017 года редких лошадей Пржевальского из приюта на Киевщине переселили на территорию будущего нацпарка в зоне отчуждения.