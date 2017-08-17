Во многих областях Украины ввели запрет на вылов раков

Еще больше областей Украины охватывает запрет на вылов раков. С воскресенья, 20 августа, она вступает в силу на Волыни, а также Николаевской области, в Ривненской и Харьковской области. Запрет продлится до конца сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства рыбного хозяйства, говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".

Именно сейчас - период линьки раков. Он продолжается от нескольких часов до суток. Однако укрепляется панцирь этих животных в течение полутора месяца. И именно в это время беспозвоночные являются очень уязвимыми.

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Браконьеры, которые проигнорируют запрет вылова, заплатят штраф - от 34 до 680 грн. Кроме того, за каждого выловленного рака придется заплатить еще и 25 с половиной гривень компенсации.

Раков ловить уже нельзя в Черновицкой, Запорожской, Винницкой, Киевской, Хмельницкой, Луганской и Черниговской областях.