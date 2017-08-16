Во Львовской области спасатели помогли выжить цирковом бегемоту

15 августа в Трускавце от жары чуть не погиб бегемот, которого эксплуатирует "Большой Будапештский цирк". Об этом сообщается на странице зоозащитной инициативы UAnimals в Facebook.

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В 14:36 местным спасателям поступил звонок от руководства шапито с уведомлением о значительном ухудшении состояния животного. Им пришлось доставить в цирке восемь тонн воды, чтобы спасти бегемота от жары и обезвоживания.

"Нарушая закон, шапито продолжают перевозить диких животных для цирковых номеров. Призываем полицию и местные власти городов не давать садистам издеваться над животными и законом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Одессе полиция открыла дело за жестокое обращение с лошадью, которая возила туристов в жару.