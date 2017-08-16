Reuters показало счастливую жизнь медведей в приюте возле Житомира (фоторепортаж)

16:10, 16 августа 2017
Спасение видов
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Медведи в одном из двух украинских приютов выглядят вполне счастливыми.

Иллюстрация / REUTERS

В приюте для медведей в селе Берёзовка Житомирской области живут пять животных. Специально обустроенный парк открыла в 2012 году Международная организация «Четыре лапы». Такие же приюты работают в Германии, Австрии, Болгарии и других странах.

Там обретают достойную жизнь медведи, которых незаконно эксплуатировали в цирках, рекламе ресторанов, для дрессировки собак. По данным зоозащитников, в неволе в Украине находятся около 200 медведей. Большинство из них содержатся в ненадлежащих условиях.

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Еще один приют организация открыла в 2017 году в селе Домажир Яворовского района Львовской области. На территории около 20 га можно поселить до 30 бурых медведей. Недавно усилиями правоохранителей и активистов туда была доставлена медведица Кристина, ранее работавшая в мучительных условиях в передвижном цирке.

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Теги: #защита животных#приют для медведей