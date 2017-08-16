В одном из домов Киева обнаружили змею яркого окраса, похожую на ядовитую

В одном из домой на улице Кибальчича люди обнаружили в подъезде необычную змею, яркого окраса, похожую на ядовитую и сообщили в МЧС, откуда перенаправили вызов в Команду Спасения Животных, как сообщает Kyiv Animal Rescue Group.

На место выехал спасатель-специалист по змеям и, соблюдая меры личной безопасности, отловил змею.

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Змея внешне похожа на смертельно опасного кораллового аспида, но при детальном рассмотрении оказалось, что это неядовитая королевская молочная змея.

Видимо, змея сбежала у какого-то террариумиста и случайно оказалась в подъезде.

В настоящий момент змея находится на содержании у специалиста.