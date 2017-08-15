У берегов ОАЭ обнаружена крупнейшая в мире популяция индийского горбатого дельфина

В ходе исследования Агентством по охране окружающей среды Абу-Даби (EAD) в сотрудничестве с Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI) у берегов Абу-Даби была обнаружена рекордная из изученных популяций индийских горбатых дельфинов, передают "Русские Эмираты".

Доктор Шаиха Аль-Дахери, исполнительный директор морского сектора биоразнообразия в EAD, заявила, что открытие является хорошей новостью, добавив: “Это демонстрирует ценность морского биоразнообразия Абу-Даби для всего мира, и мы несем ответственность за сохранение этого важного ресурса”.

Представители горбатых дельфинов отличаются особым горбом, удлиненным спинным плавником и маленькими грудными плавниками. Они вырастают примерно до 2,5 метров и могут весить от 100 до 139 килограммов. Этот вид встречается исключительно в прибрежных водах Индийского океана на глубине менее 25 м. По словам Бруно Диас Лопеса, директора BDRI, который был соавтором исследовательской работы, эти дельфины еще мало изучены.

Читайте такжеВ Одесской области спасли трех дельфинов, заплывших на мелководье Дуная (фото)“Это первый раз, когда мы располагаем оценкой численности популяции, и это самое большое исследование об этом виде”, — сказал он.

Ученые наблюдали за 54-мя независимыми дельфиньими группами численностью от одной до 24-х особей. Большинство групп состояли менее чем из 10 дельфинов. Согласно статистическим выводам, в Абу-Даби насчитывается 701 представитель индийского горбатого дельфина.

Наблюдения также выявили явные доказательства угроз для животных, вызванных деятельностью человека. Из обнаруженных горбатых дельфинов у 12% были повреждены спинные плавники.