Сотрудники Приазовского НПП на берегу лимана спасли косулю
Животное страдало от перегрева и было в критическом состоянии.
Молодую самку косули (сарны) европейской (Capreolus capreolus) обнаружили на берегу Молочного лимана в районе с.Охримовка во время мониторинга территории Приазовского НПП, как сообщается на официальной странице в Facebook Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
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Животное страдало от перегрева и было в критическом состоянии. Найденную косулю передали для реабилитации сотрудникам Шелюговского лесничества. Сейчас ее состояние стабилизировано. После полной реабилитации животное будет выпущено на свободу.
Кстати, сарна европейская любит участки светлого разреженного леса, с кустарниковым подлеском. Встречается в камышах, заросших балках. Вид имеет природоохранный статус и занесен в Бернскую конвенцию.