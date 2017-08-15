Сотрудники Приазовского НПП на берегу лимана спасли косулю

Молодую самку косули (сарны) европейской (Capreolus capreolus) обнаружили на берегу Молочного лимана в районе с.Охримовка во время мониторинга территории Приазовского НПП, как сообщается на официальной странице в Facebook Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

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Животное страдало от перегрева и было в критическом состоянии. Найденную косулю передали для реабилитации сотрудникам Шелюговского лесничества. Сейчас ее состояние стабилизировано. После полной реабилитации животное будет выпущено на свободу.

Кстати, сарна европейская любит участки светлого разреженного леса, с кустарниковым подлеском. Встречается в камышах, заросших балках. Вид имеет природоохранный статус и занесен в Бернскую конвенцию.