В Швеции сняли на видео неуловимого белого "Духа лося"

В Швеции смогли снять на видео редкий вид лося. Животное назвали "Духом Лося", ведь его шерсть и рога полностью белые, говорится в сюжете ТСН.

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При этом отмечается, что животное не является альбиносом, ведь такой непривычный цвет у него из-за генетической мутации. В кадре лось ведет себя довольно спокойно: переплывает ручей и спокойно идет себе дальше. Всего таких "Духов" в стране не более ста. Обычно они избегают объективов видеокамер.

Как сообщал УНИАН, ранее в Швеции лось-проказник бросился вдогонку за игроком в гольф.