На Кинбурнской косе браконьеры незаконно выловили крабов и креветок на 5 миллионов гривень

На Кинбурнской косе пограничники сегодня задержали гражданина Украины и двух россиян, которые выловили более 42 тыс. креветок и почти сотню занесенных в Красную книгу Украины крабов, чем нанесли государству более 5 млн грн ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления, пограничники отдела «Очаков» Херсонского отряда и представители Очаковского отдела Нацполиции при реализации информации на побережье Кинбурнской косы в районе Ковалевского пляжа обнаружили троих браконьеров. Наш соотечественник и два гражданина РФ, постоянно проживающие на территории Украина, запрещенными орудиями выловили более 42 тыс. креветок и 93 крабов, которые занесены в Красную книгу Украины", - говорится в сообщении

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Об этом факте пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции, поскольку в действиях граждан усматриваются признаки уголовного преступления по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом». Крабов после подсчета правоохранители отпустили в море. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 5,164 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежегодно в среднем задерживают десятки тысяч браконьеров. Современные браконьеры используют все более профессиональную технику в своей преступной деятельности, тем самым нанося еще больший вред природе.