Побережье Мексики "захватят" 150 тысяч черепах (видео)

На побережье Мексики приплыли тысячи оливковых черепах. Они ежегодно преодолевают сотни километров, чтобы отложить яйца в заповеднике Ла-Ескобилья, пишет ТСН.

Сообщается, что самки черепах возвращаются именно туда, где вылупились 25 лет назад.

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По прогнозам биологов, в этом году черепах приплывет больше 150 тысяч и они отложат около 15 миллионов яиц. Но только с 10% вылупится потомство.

Как сообщал УНИАН ранее, таможня международного аэропорта Таоюань на острове Тайвань изъяла у пассажира, прилетевшего из Малайзии, трех крайне редких черепах, общая стоимость которых оценивается почти в 100 тысяч долларов.