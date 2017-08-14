Семью бурых медведей из Херсонского парка хотят переселить в Карпаты

Четырех бурых медведей, целую семью, из Херсонского гидропарка неравнодушные горожане хотят отпустить на волю. Точнее, перевезти в природные вольеры в Карпатах. Нынешний дом в зооуголке для крупных животных просто не подходит. Об этом говорится в программе ТСН.

Медвежья семья поселилась в херсонском гидропарке уже давно. Сначала будущие родители жили в тесных клетках. А когда зооуголок решили расширить и реконструировать, оказалось, что он вообще не оформлен документально. Медведей отдали под опеку местного коммунального предприятия. Зоозащитники же настаивали, что краснокнижным бурым медведям здесь не место.

Зоозащитники начали вести переговоры с Галицким национальным парком. Коммунальщики – с центром "Синевир". Сколько будет стоить перевозка медведей, еще точно не просчитали. Деньги будут привлекаться от благотворительных организаций.

Галицкий национальный парк к приезду медведей готовился почти два года. Площадь медвежьих апартаментов - больше 1,5 тысячи квадратных метров. Здесь есть и спальня, и гостиная, есть игровые площадки и даже бассейн.

Вольер стоит посреди леса. Все здесь сделано с учетом медвежьего характера и привычек. Работники парка приготовили клишоногим трехкомнатную берлогу. А неподалеку заброшенный повстанческий бункер – будущая берлога.

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"Медведи очень любят рыть себе берлоги – это их любимое занятие. С двух сторон этой искусственной насыпи есть забетонированные входы, чтобы дальше они сами себе берлоги рыли",- говорит заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко.