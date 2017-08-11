На Закарпатье создают центр реабилитации хищных птиц (фото)
Взять под защиту хищных птиц и создать для них надлежащие условия – основная цель будущего центра. Он будет построен при финансовой поддержке Украинского общества охраны птиц.
На Закарпатье начались работы по строительству специализированного центра реабилитации хищных птиц. Центр разместится на окраине села Колочава – в живописном урочище Квасовец, пишет Закарпатье онлайн.
Уже шестой год в Национальном природном парке «Синевир» функционирует реабилитационный центр бурых медведей. Это заведение взяло под защиту косолапых, над которыми издевались в неволе. Вскоре здесь откроется еще один реабилитационный центр, который будет специализироваться на хищных птицах.
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Именно эти пернатые нуждаются в опеке, потому что нередко их используют в коммерческих целях, создавая жестокие условия содержания.
Взять под защиту хищных птиц и создать для них надлежащие условия – основная цель будущего центра.
Он будет построен при финансовой поддержке Украинского общества охраны птиц.