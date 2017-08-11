На Закарпатье создают центр реабилитации хищных птиц (фото)

На Закарпатье начались работы по строительству специализированного центра реабилитации хищных птиц. Центр разместится на окраине села Колочава – в живописном урочище Квасовец, пишет Закарпатье онлайн.

Уже шестой год в Национальном природном парке «Синевир» функционирует реабилитационный центр бурых медведей. Это заведение взяло под защиту косолапых, над которыми издевались в неволе. Вскоре здесь откроется еще один реабилитационный центр, который будет специализироваться на хищных птицах.

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Именно эти пернатые нуждаются в опеке, потому что нередко их используют в коммерческих целях, создавая жестокие условия содержания.

Взять под защиту хищных птиц и создать для них надлежащие условия – основная цель будущего центра.

Он будет построен при финансовой поддержке Украинского общества охраны птиц.