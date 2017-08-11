Во Львове построят новую объездную дорогу с двухуровневыми развязками и переходом для животных (фото)

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») назвало технические параметры строительства Северной объездной дороги Львова, тендер на разработку проекта которой объявят в ближайшее время. Об этом сообщается на странице «Укравтодора» в Facebook.

Отмечается, что эта объездная дорога соединит международную трассу Киев-Чоп и национальную Львов-Луцк с международными трассами Львов - Рава-Русская, Львов-Краковец и Львов-Шегини, которые обеспечивают сообщение между Украиной и Польшей.

Протяженность новой объездной дороги составит 24 км. Она будет иметь 4 полосы движения - по две в каждую сторону.

На дороге предусмотрено строительство трех эстакад из железобетонных конструкций длиной, соответственно, 191 м, 551 м и 332 м.

Кроме того, на пересечении с дорогами международного и национального значения предусмотрено строительство двухуровневых транспортных развязок.

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«На пересечении международной дороги М-09 Львов - Рава-Русская планируется полная развязка по типу «клеверный лист». В месте пересечения новой объездной дороги с трассой М-06 Киев-Чоп и Н-17 Львов-Луцк возле с. Малые Подлески планируется обустроить транспортную двухуровневую развязку по типу «неполный клеверный лист». Для движения со стороны Киева в сторону Львова, а также со стороны Тернополя в направлении границы по трассе международного коридора Go Highway запланированы скоростные съезды», - сообщили в «Укравтодоре».

Для обеспечения миграции животных будет построен биопереход в виде конструкции из металлических гофрированных элементов.

Также на участках прохождения вблизи застройки населенных пунктов и возле территории заказников будут установлены шумозащитные экраны общей длиной 10920 м.

Как сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог во Львовской области, начало строительства дороги запланировано на 2019 год, минимальный срок строительства - 4 года.