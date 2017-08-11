На Прикарпатье лисиц поселили в гнездах (видео)

В корзинах-гнездах лисицам безопаснее и суше при сырой или дождливой погоде, уверяют сотрудники центра. Даже в природе, почувствовав опасность, они часто прячутся на деревьях, передает 24 канал.

"Сначала были не корзинки, а просто полочки, но они там не могли себе на ночлег оставаться было неудобно, мы сделали корзины", – рассказал начальник сектора реабилитации и реинтродукции диких животных ГНПП Андрей Гембарский.

Читайте такжеВ Забайкалье разрешили отстрел волков и лисиц из-за угрозы бешенства

Необычные апартаменты лисицы так облюбовали, что сидят там не только ночью, но и даже в день. Да и вообще, рассказывают работники Центра, условия для диких животных здесь, как на курорте. Чтобы те чувствовали себя комфортно, построили просторный вольер. При этом не трогали древа и кусты, которые тут росли.

Сейчас под опекой защитников природы шестеро лисиц. Сюда их обычно привозят волонтеры – больных или искалеченных. Всех без исключения подлечивают и по возможности возвращают в дикую природу.

А для тех, кто уже не сможет вернуться в дикую природу, в центре есть четыре домика на дереве.