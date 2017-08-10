На Львовщине строят приют для бурых медведей "Домажир" (фоторепортаж)

18:37, 10 августа 2017
Спасение видов
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В Европе есть пять таких центров для бурых медведей: в Германии, Австрии, Болгарии, Польше и даже в Косово.

На Львовщине строят приют для бурых медведей "Домажир". В Европе есть пять таких центров для бурых медведей: в Германии, Австрии, Болгарии, Польше и даже в Косово.

Львовский проект станет первым полноценным приютом, который может вместить до 20 медведей.

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Как сообщал УНИАН, порабощенная бродячим циркачом медведица получила новый дом в "Домажире".

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