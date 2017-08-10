В устье хабаровской реки застрял 13-метровый гренландский кит (видео)

В устье одной из рек на острове Большой Шантар в Хабаровском крае России застрял 13-метровый гренландский кит, передает meduza.io. Морское животное не в состоянии ни развернуться обратно в море, ни доплыть до озера, из которого вытекает река.

Читайте такжеВ Австралии спасают горбатого кита, которого выбросило на берег (видео)В организации «Заповедное Приамурье» отмечают, что кит заплыл в устье реки во время ночного прилива. Когда начался отлив, животное оказалось на мели. Сейчас инспекторы национального парка на Шантарских островах поливают кита из противопожарных помп, чтобы спасти его.

Замдиректора «Заповедного Приамурья» Виктор Сурков рассказал, что на хвосте кита кровоточащие раны, которые он получил, ударившись о дно. Кит ведет себя спокойно и не проявляет агрессии, уходом за ним занимаются четыре инспектора и пять научных сотрудников.

Заместитель директора «Заповедное Приамурье» Виктор Сурков сообщил, что «севшему на мель» киту пытаются продлить жизнь до того, как наступит прилив. «Прилив ожидается в ближайшие сутки, ночью, не раньше», - отметил он.