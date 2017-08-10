В бельгийском зоопарке родилась обезьянка бонобо (видео)

Малыш ни на миг не оставляет маму, а она неохотно показывает дочь публике. Этот вид приматов считается одним из ближайших к человеку. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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