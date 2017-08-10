В бельгийском зоопарке родилась обезьянка бонобо (видео)

11:02, 10 августа 2017
Спасение видов
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Новая жительница зоопарка пока не имеет имени.

Малыш ни на миг не оставляет маму, а она неохотно показывает дочь публике. Этот вид приматов считается одним из ближайших к человеку. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В мировых зоопарках в этом году родилось всего двое таких обезьян. Новая жительница бельгийского зоопарка пока не имеет имени, его со временем выберут посетители из трех предложенных вариантов.

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