В Черногории мужчина на глазах у туристов вытащил на берег и убил редкую морскую черепаху

Этим летом на черногорском побережье царит рекордно жаркая погода: воздух прогрелся до +40 ºC. Сильнее обычного прогрелись и воды Которского залива, что отразилось на жизни его обитателей. Как сообщает National Geographic, в районе поселка Столив неподалеку от береговой линии стала появляться морская черепаха: она не скрывалась от пловцов и подплывала близко к людям. Некоторые из них стали жаловаться на полученные в результате травмы.

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Издание отмечает, что у современных черепах зубов нет, но их челюсти покрыты плотными роговыми пластинами. В случае, если животное захотело бы укусить человека, он действительно получил бы болезненный синяк. Достоверно факты нападения черепахи на отдыхающих в Черногории не установлены, но специалисты не исключают этого. Из-за стресса от жары животное могло впасть в панику и начать проявлять агрессию.

Сообщается, что слухи о «кусающейся черепахе» ходили в Столиве на протяжении всего лета. Многие люди перешли на другие пляжи для купания, но 24-летний местный житель решил справиться с ситуацией по-своему. 7 августа он вытащил черепаху на берег, привлек максимум внимания и под объективами фотокамер убил животное.

Зоозащитники обратились в правоохранительные органы. Мужчина арестован, в его отношении заведено уголовное дело. Государственный обвинитель требует тюремного заключения сроком на пять лет. В эти дни суд еще продолжается.

Жара и другие факторы влияют и на остальных черепах Которского залива. На этой же неделе другая морская черепаха столкнулась со скутером в акватории Херцег-Нови. Обессиленное животное потеряло ориентацию и не смогло избежать опасности. Жители и туристы не оставили ее в беде.

В Адриатическом море живут три вида морских черепах: головастая (лат. Caretta caretta), зеленая (лат. Chelonia mydas) и кожистая (лат. Dermochelys coriacea). Они относятся к вымирающим или уязвимым видам и охраняются законом. Основной угрозой их существованию является рыболовство: черепахи гибнут, запутываясь в сетях. Также отмечается все больше случаев, когда эти животные задыхаются, проглотив пластиковые отходы. Кроме того, звуковое и световое загрязнение, являющееся следствием развития туризма, а также повышение температуры из-за глобального потепления, дезориентируют черепах. Им приходится менять свои привычки, что оказывает на них губительный эффект.