В Бердянске родились уникальные белые тигрята (видео)
15:40, 09 августа 2017Спасение видов
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В бердянском "Сафари" на свет появилось четверо розоволапых тигрят.
В зоопарке Бердянска белая бенгальская тигрица Азира родила четверых потомков. Об этом "Сафари" сообщает на своей странице в Facebook.
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"И это несмотря на то, что, как правило, тигры приводят потомство не чаще, чем один раз в три года. Роды продолжались 5 часов с 7 утра до 12 дня. На свет появилось четверо розоволапых тигрят", - говорится в сообщении.
"Ученым придется переписывать энциклопедии, так как наша мамочка перечеркнула все доселе известные миру факты и родила второй раз подряд через год", - добавили в зоопарке.
Напомним, ровно год назад Азира впервые стала мамой, родив трох малышей: Амира, Амиля и Ариэллу.
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