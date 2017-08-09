В Бердянске родились уникальные белые тигрята (видео)

В зоопарке Бердянска белая бенгальская тигрица Азира родила четверых потомков. Об этом "Сафари" сообщает на своей странице в Facebook.

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"И это несмотря на то, что, как правило, тигры приводят потомство не чаще, чем один раз в три года. Роды продолжались 5 часов с 7 утра до 12 дня. На свет появилось четверо розоволапых тигрят", - говорится в сообщении.

"Ученым придется переписывать энциклопедии, так как наша мамочка перечеркнула все доселе известные миру факты и родила второй раз подряд через год", - добавили в зоопарке.

Напомним, ровно год назад Азира впервые стала мамой, родив трох малышей: Амира, Амиля и Ариэллу.