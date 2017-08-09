Подростки из зоны АТО создали социальный ролик в защиту дельфинов (видео)
11:15, 09 августа 2017Спасение видов
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Дети решили помочь животным, которые оказались под угрозой.
Подростки из Донбасса выступили в поддержку дельфинов / скриншот УНИАН
На пляж Кинбурнской косы на Николаевщине море выбрасывает погибших дельфинов. Только за последние две недели нашли троих животных. Экологи говорят - млекопитающие погибают по разным причинам: от естественной смерти - до гибели от ударов винтов моторных лодок.
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И все это на глазах у подростков из Донбасса. На Кинбурнскую косу они приехали в палаточный лагерь. Чтобы хоть немного помочь еще живым дельфинам, дети написали сценарий для социального ролика, а ТСН попросили помочь со съемками. Что из этого получилось - смотрите далее.
Подростки из зоны АТО создали социальный ролик, чтобы спасти дельфинов
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