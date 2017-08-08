Белые и пушистые: в сафари-парке Бердянска родились уникальные тигрята с голубыми глазами (видео)
20:55, 08 августа 2017Спасение видов
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Таких животных сейчас во всем мире не более двух сотен.
У сафарі-парку Бердянська народилися унікальні білі тигренята з блакитними очима
В сафари-парке Бердянска родились уникальные белые тигрята с голубыми глазами. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Таких животных сейчас во всем мире не более 2 сотен. Поэтому рождение в бердянском сафари-парка сразу четырех таких детей стало настоящей радостью для зоологов. Мама Азира к детям не подпускает никого, даже отца.
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Ранее сообщалось, что в чешском зоопарке родились пять редких белых львят.
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