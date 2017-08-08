В чешском зоопарке родились пять редких белых львят (видео)

В чешском зоопарке родились сразу пять редких львят. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Родились четыре девочки и мальчик. Эти животные находятся под угрозой вымирания, в дикой природе их осталось полтора десятка, а в зверинцах - три сотни. Поэтому рождения малышей стало большой радостью для зоологов.

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Ранее УНИАН, сообщал, что в китайском зоопарке собака стала новой мамой для четырех брошенных редких тигрят.