Панды-близнецы в венском зоопарке отпраздновали свой первый день рождения с подарками и лакомствами (фото, видео)
18:02, 07 августа 2017Спасение видов
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В зоопарке рассказали, что панды были воспитаны их матерью без вмешательства человека.
Две панды, рожденные и выросшие в Венском зоопарке, отпраздновали свой первый день рождения: одна поцеловала закуски перед толпой поклонников, а другая спала.
В зоопарке рассказали, что панды были воспитаны их матерью без вмешательства человека.
Чтобы отметить свой день рождения, в зоопарке было организовано мероприятие, на котором близнецы разорвали открытые «подарки», наполненные их любимыми лакомствами - морковью и сладким картофелем.
Молодые медведи вытащили толпы людей в зоопарк, который расположен в садах дворца Шенбрунн, бывшей имперской летней резиденции.
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