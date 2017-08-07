Панды-близнецы в венском зоопарке отпраздновали свой первый день рождения с подарками и лакомствами (фото, видео)

Две панды, рожденные и выросшие в Венском зоопарке, отпраздновали свой первый день рождения: одна поцеловала закуски перед толпой поклонников, а другая спала.

В зоопарке рассказали, что панды были воспитаны их матерью без вмешательства человека.

Чтобы отметить свой день рождения, в зоопарке было организовано мероприятие, на котором близнецы разорвали открытые «подарки», наполненные их любимыми лакомствами - морковью и сладким картофелем.

Молодые медведи вытащили толпы людей в зоопарк, который расположен в садах дворца Шенбрунн, бывшей имперской летней резиденции.