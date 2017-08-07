Нашлись хозяева "динозавра" под Киевом, съевшего кабачки местной жительницы (видео)

Игуану, которую в селе под Киевом приняли за динозавра, осмотрели сотрудники киевского зоопарка.

"Животному порядка десяти лет. Это – самец. Его состояние среднее, животное сильно истощено. Делаем ему подкожные уколы, чтобы стабилизировать состояние организма", – сообщил Сегодня директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

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По его словам, вскоре объявились хозяева животного и выразили желание забрать его домой. Они проживают в том же селе (Крушинка, Васильковский район, – УНИАН.) и говорят, что игуана сбежала из дома месяц назад, они его искали по селу, но не могли найти. Теперь благодаря огласке в социальных сетях животное нашлось", – сообщили в зоопарке.

В киевском зоопарке рассказали, что директор лично передал игуану в руки владельца. Также опубликовано видео с животным:

Как сообщал УНИАН, 7 августа волонтеры спасли жительницу Киевской области от "динозавра", который съел ее кабачки. Животное оказалось простой игуаной.