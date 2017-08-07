Найдены останки морского хищника с шипами вокруг рта (фото, видео)

Ученые Йельского университета и Королевского музея Онтарио нашли останки небольшого хищника с колючками вокруг рта. Он жил около 500 миллионов лет назад и запугивал свою добычу этими шипами, передает Gears of biz.

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Хищник Capinatator praetermissus охотился на планктон и личинки креветок и был похож на червя со страшным ртом.

Однако хищник использовал шипы не только для запугивания добычи, но и для ее захвата: они служили в качестве маленьких крючков. Однако длина животного достигала 10 сантиметров, поэтому она не угрожала большим существам.

Ранее телеканал Би-би-си снял в африканской пустыне Намиб ловушки муравьиных львов и наглядно показал, что происходит, когда потенциальная добыча попадает к ним.