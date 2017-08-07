В Львове зоозащитники спасли маленького лисенка

Объявление о продаже маленького лисенка мужчины нашли на сайте, потом представились покупателями и вместе с полицией забрали животное у продавцов. Теперь лисенок живет в народном музее, на волю его отпустить не рискнули. Боятся, что в дикой природе без нужных навыков лисенок не выживет, говорится в сюжете ТСН.

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Лисенок до сих пор напуган, а также имеет проблемы с желудком - бывшие держатели его кормили только сыром и молоком. Но сейчас дела у лисенка идут на поправку.

Лисенок, которого назвали Фокси, доверяет одному из зоозащитников - Оресту Залипскому и без колебаний идет к нему на руки. Животное некоторое время жило у него дома. Зоозащитник на поводку выгуливал его в парке.

Полицейский Тарас Фрусенко, который изымал лисенка, говорит, что "все фигуранты задержаны". Продавцам выписан административный штраф.

Вскоре лисенка переселят в лучший дом - сейчас для него строят специальный вольер. В дикой природе лисенок жить уже не сможет, поскольку его слишком маленьким забрали оттуда.