Черно-белая медведица из китайского зоопарка стала самой старой мамой-пандой (видео)

12:16, 04 августа 2017
Спасение видов
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Ветеринары говорят - и малыши, и мама чувствуют себя хорошо.

Пополнение в китайском зоопарке / скриншот ТСН

Панда из китайского зоопарка родила двойню в 23 года. Год жизни панд приравнивают к трем-четырем годам человеческой, поэтому эту роженицу можно назвать бабушкой. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Впрочем, почтенный возраст не помешал панде успешно забеременеть и выносить здоровых малышей. За мальчиком и девочкой сейчас присматривают ветеринары, которые говорят - и малыши, и мама чувствуют себя хорошо.

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Как сообщал УНИАН, несколько месяцев назад в Шеньсиском научно-исследовательском центре по спасению редких диких животных и селекции на северо-западе Китая родились трое детенышей панды.

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