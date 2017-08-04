Черно-белая медведица из китайского зоопарка стала самой старой мамой-пандой (видео)
12:16, 04 августа 2017Спасение видов
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Ветеринары говорят - и малыши, и мама чувствуют себя хорошо.
Пополнение в китайском зоопарке / скриншот ТСН
Панда из китайского зоопарка родила двойню в 23 года. Год жизни панд приравнивают к трем-четырем годам человеческой, поэтому эту роженицу можно назвать бабушкой. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Впрочем, почтенный возраст не помешал панде успешно забеременеть и выносить здоровых малышей. За мальчиком и девочкой сейчас присматривают ветеринары, которые говорят - и малыши, и мама чувствуют себя хорошо.
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Как сообщал УНИАН, несколько месяцев назад в Шеньсиском научно-исследовательском центре по спасению редких диких животных и селекции на северо-западе Китая родились трое детенышей панды.
Черно-белая медведица с китайского зоопарка стала самой старой мамой-пандой
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