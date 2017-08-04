В Украине с сегодняшнего дня вводится уголовная ответственность за издевательство над животными

В Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Закон опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Согласно документу, жестокое обращение - это издевательство над животными, побои или иные насильственные действия, которые нанесли животному физическую боль, страдания и не повлекших телесных повреждений, увечий или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных.

Жестокое обращение наказывается штрафом от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного, если пребывания у владельца опасное для его жизни или здоровья.

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Если жестоко обращались с двумя и более животными, или это делала группа лиц, или лицом, которое в течение года уже подвергали административному взысканию за такое же нарушение, а также пропаганда жестокого обращения с животными - назначается штраф от 5100 до 8500 гривен или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией любимца, если есть угроза для его жизни или здоровья.

Насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти наказываются штрафом от 3400 до 8500 гривен с конфискацией животного, если пребывание у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

Уголовный Кодекс дополнен статьей "жестокое обращение с животными".

Согласно закону, "жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе бездомным животным, совершенное умышленно и повлекшее увечье или гибель животных, а также травля животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет ".

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Если то же самое делали в присутствии несовершеннолетнего - ограничение или лишение свободы на 3-5 лет.

Жесткое наказание - лишение свободы на 5-8 лет грозит тем, кто особенно жестоко обращался с животными, делал это в присутствии несовершеннолетних или в отношении двух и более животных, или повторно, или в составе группы лиц.

Также в законе определено понятие передвижного зверинца - это специально оборудованные некапитальные сооружения, временные помещения, транспорт, мобильные клетки, ограждения, другие передвижные конструкции, используемые учреждениями культуры, цирками, передвижными цирками, гастрольными центрами и другими лицами для содержания и транспортировки диких животных с целью их использования в цирковой, эстрадной, развлекательной деятельности (публичного и частного характера), а также для их публичной демонстрации, привлечение к показам, выставок, не имеющие научного значения ".