Спасатели Флориды помогли вернуться в воду ламантинам, которые застряли на берегу

Во Флориде на пляже застряли семь ламантинов. Высокие волны и сильный ветер вытолкали животных на берег, говорится в сюжете ТСН.

Четверо ламантинов смогли вернуться в воду сами, а вот еще трем понадобилась помощь. Спасатели и люди, которые отдыхали на пляже, совместными усилиями перенесли ламантинов в море и проследили, чтобы они вернулись на глубину.

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Как сообщалось, в прошлом месяце в музее южной Флориды трагически погиб самый старый в мире ламантин Снути, который находился в неволе.