Спасатели Флориды помогли вернуться в воду ламантинам, которые застряли на берегу

05:24, 04 августа 2017
Спасение видов
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Четверо ламантинов смогли вернуться в воду сами, а вот еще трем - понадобилась человеческая помощь. Спасатели и люди, которые отдыхали на пляже, совместными усилиями перенесли ламантинов в море.

Высокие волны и сильный ветер вытолкали семерых животных на берег / фото ianimal.ru

Во Флориде на пляже застряли семь ламантинов. Высокие волны и сильный ветер вытолкали животных на берег, говорится в сюжете ТСН.

Четверо ламантинов смогли вернуться в воду сами, а вот еще трем понадобилась помощь. Спасатели и люди, которые отдыхали на пляже, совместными усилиями перенесли ламантинов в море и проследили, чтобы они вернулись на глубину.

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Как сообщалось, в прошлом месяце в музее южной Флориды трагически погиб самый старый в мире ламантин Снути, который находился в неволе.

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Теги: #спасение ламантинов#ламантины застряли на берегу