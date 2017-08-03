Порабощенная бродячим циркачом медведица получила новый дом

Тань-шаньская медведица Христя сегодня получила новый дом. Сейчас она находится в приюте для бурых медведей "Домажир" во Львовской области, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

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Впервые об издевательстве над этим животным и постоянной эксплуатации в уличных представлениях и ресторанах сообщили зоозащитники Киевской области. Еще весной приют был готов забрать медведя, однако владелец успел скрыться, прихватив с собой Кристину.

Уже в июле начала поступать информация от неравнодушных людей о странствующем цирке (Львовская, Ивано-Франковская области) и медведе, которого держат в будке "Газели" на невероятной жаре. К операции по спасению животного подключились зоозащитники, полиция и местная Госэкоинспекция. Понадобилась почти сутки для того, чтобы изъять животное у владельца. Составлены заявления о жестоком обращении с диким животным.

Как сообщал УНИІАН, недавно в Китае родился первый в мире детеныш дикой панды и панды, которая живет в неволе.