В сети показали первые месяцы жизни полярного медвежонка в двухминутном видео

В сети появилось видео, в котором проиллюстрированы первые 83 дня жизни полярного медвежонка. Видео размещено на странице LADbible.

Ролик иллюстрирует почти три месяца жизни маленького полярного медвежонка. Видео было снято в Columbus Zoo and Aquarium.

Как сообщал УНИАН ранее, в китайской провинции Сычуань впервые в мире детеныш дикой панды и панды, которая живет в неволе.

Самка Цаоцао, которая появилась на свет в дикой природе и была спасена работниками китайского центра по защите и изучению больших панд в 2003 году, сейчас живет на базе разведения больших панд Хетаопин.

1 марта этого года в рамках эксперимента ее выпустили в дикую природу на два месяца. После возвращения Цаоцао на базу сотрудники проанализировали звукозапись с записывающего устройства, закрепленного на шее панды, и определили, что она спарилась с диким самцом 23 марта.