Спасение от адской жары для животных: в австрийском зоопарке установили бассейн для слонов (видео)

В Австрии чтобы спасти слонов от жары в зоопарке поставили бассейн, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в главном зверинце Вены представили отремонтированный бассейн. Для животных, которые тяжело переносят 40 градусов тепла, устроили души, фонтаны и даже подводный лабиринт.

Встретить летнюю жару в прохладной ванне теперь могут даже слоны в австрийском зоопарке.

Как сообщал УНИАН ранее, власти Кракова запретил конным экипажам, которые возят туристов, находиться на Главном рынке под солнцем. Такой запрет ввели из-за 33-градусной жары с целью заботы о лошадях. Ограничение продлится до его отмены.

"Опекуны лошадей осознают, в какой ситуации, в каких атмосферных условиях им приходится работать. Мы, как городская полиция Кракова, следим, чтобы конные экипажи не нарушали эти правила", - заявил представитель городской полиции Кракова Марек Аньол.