В Китае родился первый в мире детеныш дикой и содержащейся в неволе панд (фото)

В китайской провинции Сычуань родился первый в мире детеныш дикой и содержащейся в неволе панд, сообщает Xinhua.

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Самка Цаоцао, которая появилась на свет в дикой природе и была спасена сотрудниками китайского центра по защите и изучению больших панд в 2003 году, сейчас живет на базе по разведению больших панд Хэтаопин. 1 марта этого года в рамках эксперимента ее выпустили в дикую природу на два месяца. После возвращения Цаоцао на базу сотрудники проанализировали звукозапись с записывающего устройства, закрепленного на шее панды, и определили, что она спарилась с диким самцом 23 марта.

С 1 июля у Цаоцао начали проявляться признаки беременности. В 02:17 31 июля она родила детеныша-самку весом 216 граммов.

Напомним, в зоопарке в штате Нью-Йорк Animal Adventure Park самка жирафа Эприл родила долгожданного детеныша.