В Харькове после лечения отпустили на волю черепах из Красной книги (видео)

В Харьковском экопарке после лечения отпустили на волю черепах, от которых отказались хозяева.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В общем, на волю отпустили два десятка болотных черепах, которые занесены в Международную «Красную книгу». Большинство животных сюда принесли посетители, которые находили их ранеными прямо на улице. От некоторых отказались владельцы.

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Целый год земноводных лечили и кормили и теперь выпустили в дикую природу.

В экопарке черепахи живут в искусственных озерах, где питаются только полезной пищей. После лечения и реабилитации животных отпускают в озера вблизи экопарка. Делают это несколько раз в год, но обязательно – летом.