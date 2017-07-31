В Одессе задержали посредника на взятке в 100 тысяч за добычу рапанов

В Одессе задержан посредник при получении взятки 100 тыс. грн за беспрепятственную добычу рапанов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, прокуратурой Одесского гарнизона при взаимодействии с представителями других правоохранительных ведомств в конце прошлой недели задержан бывший сотрудник одного из контролирующих органов в сфере рыбного хозяйства.

«Установлено, что должностные лица правоохранительной системы в течение мая-июля текущего года требовали от предпринимателя и получали через посредника за каждую тонну рапанов 0,75 цента. В общем, злоумышленники планировали в течение года получить более 1 млн грн», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что при получении очередной суммы неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. грн посредник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Рапана, или венозная рапана (Rapana venosa) - вид хищных брюхоногих моллюсков. Их мясо пригодно для приготовления пищи, раковины часто продаются в качестве сувениров.