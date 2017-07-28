Пушистая мама колючих малышей: в российском зоопарке кошка усыновила восьмерых ежей (видео)

Новорожденные малыши осиротели, и их - абсолютно беспомощных и еще слепых - принесли в зоопарк российского Владивостока посетители. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кушать из бутылочки или со шприца ежи отказывались, поэтому могли умереть с голоду. Тогда работники зоопарка пошли на эксперимент и малышей подложили к кошке.

Кошка Муся от ежей не отказалась и терпеливо их выкармливает, правда шипит, когда усыновленные дети колются.

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Отметим, случаи выкармливания осиротевших животных родителями-представителями другого вида случаются достаточно часто, особенно в условиях зоопарков.

Так, как ранее сообщал УНИАН, в китайском зоопарке собака стала новой мамой для четырех заброшенных редких тигрят.

А вот в заповеднике Танзании недавно произошел совершенно беспрецедентный случай – там фотограф впервые зафиксировал, как в дикой природе львица кормила детеныша леопарда.