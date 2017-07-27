В Украине ежегодно в среднем задерживают десятки тысяч браконьеров - министр экологии

В Украине ежегодно в среднем задерживают десятки тысяч браконьеров. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, комментируя вступление в силу новых штрафов за браконьерство, сообщает пресс-служба Минприроды.

"Браконьерство в Украине давно приобрело небывалых размахов. Мы считаем, что браконьер должен платить не только штраф, но и компенсировать средства, которые необходимо вложить на воссоздание уничтоженных браконьером животных. Мы понимаем, что ярых браконьеров не пугают даже такие размеры штрафов и будем в дальнейшем усиливать борьбу с браконьерами. Тому, что они делают с природой, нет никаких оправданий и объяснений", - сказал Семерак.

Он также отметил, что современные браконьеры используют все более профессиональную технику в своей преступной деятельности, тем самым нанося еще больший вред природе.

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"Браконьеров стало не только больше, но и возросла их техническая вооруженность от применения приборов ночного видения, спутниковой связи, электроудочек, карабинов – автоматов, до вездеходов и даже БТР. При этом в Интернете немало сайтов содержат инструкции, как самостоятельно можно быстро смастерить браконьерское современное оружие", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, с 26 июля 2017 года в Украине в четыре раза выросли штрафы за браконьерство.

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В частности, согласно новых правил браконьеру необходимо будет компенсировать за незаконное добывание или уничтожение лося - 80 тыс. грн (было 20 тыс. грн), оленя европейского - 60 тыс. грн (было 15 тыс. грн), лани - 40 тыс. грн (было 10 тыс. грн), косули и муфлона - 32 тыс. грн (было 8 тыс. грн).

Также увеличены суммы возмещения за незаконное добывание или уничтожение пушных и птиц. В частности, бобра - 10 тыс. грн (было 2600 грн) зайца-русака - 8 тыс. грн (было 500 грн); сурка, куницы - 6 тыс. грн (было 1500); лебедя - 4 тыс. грн (было 1 тыс. грн), пеганки, гусей, кекликов, серых куропаток, фазанов - 2 тыс. грн (было 500 грн).