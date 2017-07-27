В Днепре обнаженные красавцы спасают бездомных котиков и собак и ищут им семьи (видео)

В Днепре волонтеры запустили необычный фотопроект, чтобы найти бездомным котикам и собакам новые семьи, говорится в сюжете ТСН.

На фотографиях изображены обнаженные мужчины с четвероногими. Необычные фото уже бьют рекорды просмотра в соцсетях.

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Сейчас под их опекой четыре сотни бездомных животных. Модели и фотографы согласились работать совершенно бесплатно и сейчас есть уже немало желающих приютить четвероногих в свои семьи.