В Днепре обнаженные красавцы спасают бездомных котиков и собак и ищут им семьи (видео)

10:54, 27 июля 2017
Спасение видов
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В Днепре волонтеры запустили необычный фотопроект, чтобы найти бездомным котикам и собакам новые семьи.

Фотографии уже бьют рекорды в соцсетях

В Днепре волонтеры запустили необычный фотопроект, чтобы найти бездомным котикам и собакам новые семьи, говорится в сюжете ТСН.

На фотографиях изображены обнаженные мужчины с четвероногими. Необычные фото уже бьют рекорды просмотра в соцсетях.

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Сейчас под их опекой четыре сотни бездомных животных. Модели и фотографы согласились работать совершенно бесплатно и сейчас есть уже немало желающих приютить четвероногих в свои семьи.

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Теги: #волонтеры#бездомные животные#бездомные животные в Днепре#обнаженные мужчины