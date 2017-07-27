В Днепре обнаженные красавцы спасают бездомных котиков и собак и ищут им семьи (видео)
10:54, 27 июля 2017Спасение видов
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В Днепре волонтеры запустили необычный фотопроект, чтобы найти бездомным котикам и собакам новые семьи.
Фотографии уже бьют рекорды в соцсетях
В Днепре волонтеры запустили необычный фотопроект, чтобы найти бездомным котикам и собакам новые семьи, говорится в сюжете ТСН.
На фотографиях изображены обнаженные мужчины с четвероногими. Необычные фото уже бьют рекорды просмотра в соцсетях.
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Сейчас под их опекой четыре сотни бездомных животных. Модели и фотографы согласились работать совершенно бесплатно и сейчас есть уже немало желающих приютить четвероногих в свои семьи.
Обнаженные красавцы в Днепре спасают бездомных котиков и собак
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