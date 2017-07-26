Мозг стрекозы способен предугадывать движения ее добычи, выяснили исследователи. Результаты работы были опубликованы в журнале eLife.

Изучив стрекоз вида Hemicordulia, ученые установили, что в их мозгу имеется группа нейронов, способных просчитать траекторию движения своей добычи. Эти нейроны позволяют сфокусироваться на маленьких объектах, движущихся на неоднородном фоне.

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Ученым удалось зафиксировать всплески активности группы нейронов, когда стрекоза фокусировалась на движущемся объекте. Когда объект исчезал из поля зрения, работа нейронов, по всей видимости, позволяла предсказать, где он появится. Прогнозы были основаны на более ранних наблюдениях за движениями жертвы.

«Нейроны позволяют стрекозе выбрать из массива визуальной информации, которую получает мозг, один объект, например, другое насекомое, и спрогнозировать его дальнейшее перемещение», - пояснили авторы работы. По мнению исследователей, это действие аналогично тому, как человек способен отследить мяч, летящий на фоне толпы людей, определить, куда он летит, и поймать его в той точке.