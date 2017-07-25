В Неваде зоологи открыли три новых подвида жаб

Ученые открыли в американском штате Невада три новых подвида западноамериканской жабы, Bufo (Anaxyrus) boreas. Они были описаны в журнале Zootaxa.

Особи трех подвидов, которые нашли зоологи, маленького размера (до 5 см в длину) и обладают набором индивидуальных характеристик, не свойственных ни одному из других видов в регионе. Все они – ночные животные, селятся во влажной растительности или на мелководье. Осенью они, скорее всего, впадают в спячку, прячась в норы. Брачный период длится с марта по июнь.

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Выявить новые виды удалось с помощью генетического анализа популяций жаб, отобранных в невадской части Большого бассейна. Они селились во влажной местности, окруженной пустыней, и были отрезаны от других популяций. По подсчетам ученых, этот вид независимо эволюционировали на протяжении 650 тыс. лет.

Размеры популяций подвидов пока неизвестны. Кроме того, они находятся под угрозой – на территории, где они обитают, планируется построить геотермальную электростанцию.