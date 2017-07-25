Минагропрод и Минэкологии увеличили штрафы за браконьерство в 4 раза

Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство экологии и природных ресурсов в четыре раза увеличили штрафы за браконьерство по всем видам животных.

Как сообщила пресс-служба Минагропрода, соответствующий приказ «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения законодательства в области охотничьего хозяйства и охоты (кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины)» был сегодня опубликован в официальном вестнике Украины и вступил в силу.

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Так, согласно документу, расчет такс за незаконную добычу аргументируется тем, что браконьер должен заплатить не только штраф, но и компенсировать средства, необходимые на воспроизведение уничтоженных животных.

По данным пресс-службы, приказом предлагается увеличить размер взыскания за незаконную охоту на лося до 80 тыс. грн с 20 тыс. грн, оленя европейского - до 60 тыс. грн с 15 тыс. грн, лань - до 40 тыс. грн с 10 тыс. грн, косулю и муфлона - до 32 тыс. грн с 8 тыс. грн.

Согласно сообщению, документом предусматривается также увеличение суммы возмещения за незаконную охоту на пушных животных и птиц. В частности, на бобра - до 10 тыс. грн с 2,6 тыс. грн, зайца-русака – до 8 тыс. грн с 500 грн, сурка, куницу – до 6 тыс. грн с 1,5 тыс. грн, лебедя – до 4 тыс. грн с 1 тыс. грн, пеганку, гусей, кекликов, серых куропаток, фазанов - до 2 тыс. грн с 500 грн.

Кроме того, согласно документу, таксы за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых плотин и других жилищ животных будут увеличены в 5-10 раз.

Как сообщал УНИАН, в конце января Государственное агентство лесных ресурсов инициировало повышение материальной ответственности за незаконную охоту на животных.

Кроме того, Гослесагентство предлагало увеличить максимальные штрафы за незаконную рубку леса в 10 раз – до 17 тыс. грн, тогда как сейчас они составляют от 800 грн до 1700 грн. Штрафы за неправильную выдачу лесорубных билетов, которая приводит к нарушению правил во время рубок, предлагалось увеличить в 33 раза – до 4,5 тыс. грн с 136 грн. Штрафы за нарушения прав государственной собственности на леса и незаконное использование земель лесного фонда - до 8,5 тыс. грн с 306 грн.