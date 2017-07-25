В Дубае 80 кошек спасли от смерти стараниями украинки и местного муниципалитета (фото)

Когда в прошлом месяце рыбный рынок Deira Fish Market в Дубае закрыл свои двери, десятки бездомных кошек, обитавших вокруг него, фактически оказались на улице и обречены на смерть, передают "Русские Эмираты". Ситуация осложнялась с каждым днем, поскольку старый рыбный рынок должен быть снесен в конце месяца.

Читайте такжеВ Киеве официально запретили вылов бездомных котовЖительница ОАЭ украинского происхождения Наталья Картавенко запустила кампанию в Facebook в помощь «умирающим, голодающим, жаждущим и больным» животным.

С помощью других добровольцев Наталья ловила кошек, организуя их стерилизацию и подыскивая им новые места жительства. Сама Наталья взяла более 30 животных, другие волонтеры – еще около сорока.

Наталья также связалась с доктором Маналем Аль Мансури, главой группы по защите животных, который организовал встречу с муниципалитетом Дубая, чтобы помочь оставшимся кошкам.

В итоге, при поддержке муниципалитета активистам удалось спасти более 80 кошек. Спасенные животные пройдут стерилизацию и будут перемещены в другие районы.

Хашим Мухаммед Аль Авадхи, глава отдела ветеринарных служб муниципалитета Дубая, сказал, что с тех пор, как рыбный рынок был перемещен на новое место, кошкам приходилось бороться за выживание. Он отметил, что кошки получат необходимые уход и лечение, прежде чем с помощью приложения Aleef для них будут найдены новые хозяева.