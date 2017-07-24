Во Флориде скончался старейший в мире ламантин

Старейший в мире ламантин Снути скончался в США в родном океанариуме через день после того, как ему исполнилось 69 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление представителя Музея Южной Флориды.

Как сообщается, животное нашли в подводном помещении, которое используется только для доступа к техническим системам океанариума и вход в которое обычно заперт, но теперь почему-то оказался открыт.

Читайте такжеВ США в парке развлечений умерла косатка, убившая несколько человек

«Смерть Снути стала душераздирающей катастрофой, все мы опустошены его потерей», — заявила генеральный директор музея Бринн Энн Безио.

Также представители музея сообщили, что проводится полное расследование обстоятельств гибели ламантина.

Снути родился 21 июля 1946 года в океанариуме Майами, его рождение стало первым зарегистрированным примером появления ламантина на свет под человеческой опекой.