На Шри-Ланке из морского "плена" спасли двух слонов (видео)
11:25, 24 июля 2017Спасение видов
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Слонов успешно доставили на берег.
В Шри-Ланке вызволили из моря двух слонов
На Шри-Ланке флот страны освободил из моря двух слонов. После того, как животные зашли в воду, их унесло течением дальше в море.
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На катерах и лодках люди добрались к слонам, чтобы помочь им. Несколько спасателей подплыли к животным и развернули их к берегу, а потом провели, чтобы они безопасно добрались на сушу.
Как сообщал УНИАН, 12 июля патрульные ВМС Шри-Ланки провели операцию по спасению слона, который оказался в открытом море.
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