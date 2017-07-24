На Шри-Ланке из морского "плена" спасли двух слонов (видео)

11:25, 24 июля 2017
Спасение видов
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Слонов успешно доставили на берег.

На Шри-Ланке флот страны освободил из моря двух слонов. После того, как животные зашли в воду, их унесло течением дальше в море.

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На катерах и лодках люди добрались к слонам, чтобы помочь им. Несколько спасателей подплыли к животным и развернули их к берегу, а потом провели, чтобы они безопасно добрались на сушу.

Как сообщал УНИАН, 12 июля патрульные ВМС Шри-Ланки провели операцию по спасению слона, который оказался в открытом море.

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