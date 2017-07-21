Ученые разработали специальные камеры для исследования поведения китов в дикой природе (видео)
13:41, 21 июля 2017Спасение видов
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Оказалось, что горбатые киты хлопают передними плавниками, как морские львы и пингвины.
Ученые нашли удобный способ наблюдать за китами в открытом море / фото Зоогалактика
Ученые из Стэнфордского университета в США разработали специальные камеры, которые с помощью присосок крепятся на спины горбатых китов. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Благодаря устройствам исследователи уже смогли увидеть доселе неизвестное им поведение морских животных в естественной среде. Выяснилось, что киты хлопают передними плавниками, так же, как морские львы и пингвины. Плавают они в основном благодаря сильным хвостам, а вот передние плавники скорее помогают маневрировать.
Ученые исследовали жизнь китов под водой благодаря специальным камерам
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