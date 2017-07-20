Настоящий триллер в пустыне: хищник устроил охоту на муравья (видео)
Телеканал Би-би-си снял в африканской пустыне Намиб ловушки муравьиных львов и наглядно показал, что происходит, когда потенциальная добыча попадает в них.
Героем видео стал заблудившийся в пустыне муравей, угодивший в глубокую воронку. Выкопал её муравьиный лев — хищник из отряда сетчатокрылых, зарывший своё тело в песке так, что на поверхности остались лишь его челюсти, передает TJournal.
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Когда угодивший в ловушку муравей попытался выбраться, хищник начал выстреливать в него песком. Однако это не помогло: насекомое смогло убежать.
Углубления в песке служат для муравьиного льва домом и ловчей ямой. Обычно диаметр воронок составляет 5-8 сантиметров. Во время успешной охоты муравьиный лев впрыскивает в тело жертвы яд и пищеварительные соки и ждёт, пока внутреннее содержимое добычи не переварится.
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