Настоящий триллер в пустыне: хищник устроил охоту на муравья (видео)

Героем видео стал заблудившийся в пустыне муравей, угодивший в глубокую воронку. Выкопал её муравьиный лев — хищник из отряда сетчатокрылых, зарывший своё тело в песке так, что на поверхности остались лишь его челюсти, передает TJournal.

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Когда угодивший в ловушку муравей попытался выбраться, хищник начал выстреливать в него песком. Однако это не помогло: насекомое смогло убежать.

Углубления в песке служат для муравьиного льва домом и ловчей ямой. Обычно диаметр воронок составляет 5-8 сантиметров. Во время успешной охоты муравьиный лев впрыскивает в тело жертвы яд и пищеварительные соки и ждёт, пока внутреннее содержимое добычи не переварится.

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