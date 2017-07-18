Крым заполонила саранча из России - биолог

Очаг азиатской перелетной саранчи, которая заполонила аннексированный Крым, предположительно, находится в Краснодарском крае оккупировавшей полуостров России. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил кандидат биологических наук, сотрудник Института зоологии Национальной академии наук Украины Григорий Попов.

"Есть очаги. Скорее всего, в Крым саранча попала из близлежащего Краснодарского края России, где саранча накапливается годами и тихонечко существует, не повышая численность, в устьях больших рек. Она способна преодолевать сотни километров, а 300-400 километров для нее не вопрос... Главная особенность саранчи – она реагирует на любые погодные изменения текущего года. У нас есть климат, а есть погода, когда вот сейчас все происходит: она может сильно меняться даже при совершенно одинаковом климате. Погода может быть разная в разные сезоны", – заметил Попов.

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Специалист подчеркнул, что даже если сейчас в аннексированном Крыму нашествие саранчи остановлено, есть большие риски, что ситуация повторится в следующем году.

"Эти стаи огромные, если бы стаи были бы маленькими, то этой проблемы просто не было бы. Они (стаи саранчи, – УНИАН.), могут быть длиной 100-150 километров... В Африке была последняя самая крупная вспышка саранчи в 21 веке, тогда пострадали экономики нескольких государств, количество экземпляров саранчи в самом большом количестве достигало 70 миллиардов насекомых", – рассказал Попов.

Ранее сообщалось, что Челябинскую область Российской Федерации атаковала саранча. Тогда для борьбы с нашествием насекомых в России решили привлечь авиацию.