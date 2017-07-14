Беспрецедентный случай в дикой природе: львица приняла и выкармливает детеныша леопарда (фото)

Фотограф впервые зафиксировал, как в дикой природе львица кормила детеныша леопарда. Соответствующие фото получил Лука Хантер, президент и главный сотрудник по сохранению диких кошек в организации Panthera, от одного из партнеров его группы в Танзании, сообщается на сайте организации.

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На фотографиях видно, как львица лежит в саванне и кормит детеныша леопарда. Отмечается, что такой случай является беспрецедентным, ведь в очень редких случаях дикие плотоядные животные, такие как леопарды и пумы, принимают сироту из своего семейства.

Издание также отмечает, что львица Носикиток в конце июня родила трех малышей, что означает, что у нее есть материнский инстинкт.

«Этого бы не произошло, если бы она не кормила своих детей», - сказал Хантер.

Как сообщал УНИАН ранее, в национальном парке на острове Ява нашлись четыре редкие яванские леопарды, которые считались погибшими.

У трех животных - желтый мех с черными пятнами, у четвертого мех полностью черного цвета. Обе эти расцветки яванского леопарда считаются классическими.