Лося внесут в Красную книгу Украины

Зоологическая подкомиссия Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины проголосовала за внесение лося в Красную книгу, сообщает Киевский эколого-культурный центр.

"На днях наша кампания в защиту лосей обогатилась еще одной победой в пользу украинского великана леса - лося", - сказано в сообщении.

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Также они поблагодарили ученым-зоологам за их достойную позицию относительно охраны наших лосей.

Ранее киевский эколого-культурный центр, Общественный совет при Минприроды Украины и другие экологические организации, совместно с Институтом зоологии НАН Украины в начале 2017 года подняли вопрос о запрете охоты на лося на 25 лет и внесении его в Красную книгу. Тогда им удалось добиться запрета охоты на лосей на 2017 год.