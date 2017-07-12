Военные моряки Шри-Ланки спасли уплывшего далеко в море слона (видео)

Патрульные ВМС Шри-Ланки провели операцию по спасению оказавшегося в открытом море слона. Видео публикует News 1st.

Читайте такжеВ южно-корейском зоопарке двое слонов спасли из воды маленького слоненка (видео)Животное было найдено в восьми морских милях (около 15 км) от восточного побережья острова. На место оперативно прибыли водолазы. Они обвязали животное веревками, после чего отбуксировали его к берегу и передали сотрудникам местного заповедника.